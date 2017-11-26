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Баста: у российских футболистов нет желания быть лучшими и умереть во имя страны и команды

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) отметил, что у российских футболистов нет желания быть лучшими.

"У футболистов нет осознания самопожертвования себя, желания быть лучшими и умереть во имя страны, команды. За это мы советский спорт любили, потому что, образно говоря, всегда за воротами стоял товарищ Берия или Сталин. Было воздействие и понимание машины, которая болеет за тебя. Государство, которое надеется на твое личное участие.

Вся надежда на сборную Бразилии, хоть какое-то шоу. Это ирония и боль. Это отдельный большой разговор. Меня радует, что в футболе сейчас очень много молодежи. Ходят дети, строятся школы, возрождаются традиции. Стало понятно, что селекция и работа с молодежью – это самая надежная инвестиция", - сказал Вакуленко.
Сегодня, 16:36
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№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:51) #
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online

Какой-то беспонтовый высер за страну, в которой репер не жил. Там было и плохое и хорошее. Хорошего было не много, но оно было.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Kostik (Сегодня, 17:32) #
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Зря он так,они переживают за страну, без гимна даже в монтекарло не пьют
Регистрация: 20.03.2008
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Рэп - это говно.
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 17:09) #
  • +2
  •  (12)
online

При товарище Берии ты бы лес валил, за то, что несешь чуждую советскому человеку культуру а массы... Агент империализма, частушки пой на балалайке, а не нигерский речитатив
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
а у наших "музыкантов" нет желания быть лучшими, потому им достаточно "петь" попсу и "читать рэп"нет таланта, не умеешь ни на чем играть, не умеешь петь - займись рэпом

А этот Вакуленко его сейчас и"зачитал",набив рот шарами


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
"У футболистов нет осознания самопожертвования себя, желания быть лучшими и умереть во имя страны, команды. За это мы советский спорт любили, потому что, образно говоря, всегда за воротами стоял товарищ Берия или Сталин.

Одно противоречит другому. Балбес ты, а не Баста.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
а у наших "музыкантов" нет желания быть лучшими, потому им достаточно "петь" попсу и "читать рэп"
нет таланта, не умеешь ни на чем играть, не умеешь петь - займись рэпом


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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