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В Перу отказались от законопроекта, который мог угрожать участию сборной на ЧМ-2018

Власти Перу отказались от законопроекта, который мог стать препятствием для участия национальной команды страны в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

Конгрессмен страны Палома Носеда предложила принять закон, по которому Федерация футбола Перу должна была перейти под контроль государства.

Однако в правилах Международной федерации футбола (ФИФА) есть пункт, который запрещает третьим лицам вмешательство в дела национальных футбольных федераций.

В случае принятия законопроекта Перу могли исключить из числа участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

Носеда заявила, что сборная страны с трудом пробилась на ЧМ-2018, поэтому для общего спокойствия было решено отозвать данный законопроект.

"Газета.ру"
Сегодня, 02:04
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