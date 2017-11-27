В Перу отказались от законопроекта, который мог угрожать участию сборной на ЧМ-2018

Власти Перу отказались от законопроекта, который мог стать препятствием для участия национальной команды страны в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.Конгрессмен страны Палома Носеда предложила принять закон, по которому Федерация футбола Перу должна была перейти под контроль государства.Однако в правилах Международной федерации футбола (ФИФА) есть пункт, который запрещает третьим лицам вмешательство в дела национальных футбольных федераций.В случае принятия законопроекта Перу могли исключить из числа участников чемпионата мира по футболу 2018 года.Носеда заявила, что сборная страны с трудом пробилась на ЧМ-2018, поэтому для общего спокойствия было решено отозвать данный законопроект.