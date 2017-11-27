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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Колосков: то, что мелит Родченков – полнейшая чушь
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу обвинений информатора ВАДА Григория Родченкова в употреблении допинга российскими футболистами.
– Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга". В его списке упоминаются 34 российских игрока. Стоит ли серьезно относиться к этой информации?
– Нет, к тому не стоит относиться серьезно. У ФИФА есть своя служба допинг–контроля, свои офицеры и своя лаборатория. То, что мелит Родченков – полнейшая чушь. Не обращайте на это внимания. Не надо это муссировать, потому что это провокация, которая специально рассчитана то, что мы ввяжемся в дискуссию по теме, которой вообще нет. В футболе контроль как нигде - после каждого матча по два игрока каждой команды проходят допинг-контроль. Там специальная лаборатория. Родченков вообще не имеет отношение к этому. Мы просто видим пытку теперь еще и футбол привязать к тому, что происходит, – рассказал Колосков.
"Спорт-Экспресс"
– Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга". В его списке упоминаются 34 российских игрока. Стоит ли серьезно относиться к этой информации?
– Нет, к тому не стоит относиться серьезно. У ФИФА есть своя служба допинг–контроля, свои офицеры и своя лаборатория. То, что мелит Родченков – полнейшая чушь. Не обращайте на это внимания. Не надо это муссировать, потому что это провокация, которая специально рассчитана то, что мы ввяжемся в дискуссию по теме, которой вообще нет. В футболе контроль как нигде - после каждого матча по два игрока каждой команды проходят допинг-контроль. Там специальная лаборатория. Родченков вообще не имеет отношение к этому. Мы просто видим пытку теперь еще и футбол привязать к тому, что происходит, – рассказал Колосков.
"Спорт-Экспресс"
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