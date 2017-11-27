Вячеслав Колосков: то, что мелит Родченков – полнейшая чушь

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу обвинений информатора ВАДА Григория Родченкова в употреблении допинга российскими футболистами.– Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга". В– Нет, к тому не стоит относиться серьезно. У ФИФА есть своя служба допинг–контроля, свои офицеры и своя лаборатория. То, что мелит Родченков – полнейшая чушь. Не обращайте на это внимания. Не надо это муссировать, потому что это провокация, которая специально рассчитана то, что мы ввяжемся в дискуссию по теме, которой вообще нет. В футболе контроль как нигде - после каждого матча по два игрока каждой команды проходят допинг-контроль. Там специальная лаборатория. Родченков вообще не имеет отношение к этому. Мы просто видим пытку теперь еще и футбол привязать к тому, что происходит, – рассказал Колосков.