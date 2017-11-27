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Строительство тренировочных полей ЧМ-2018 завершится в Ставрополье до 1 декабря

Строительство пяти тренировочных площадок в рамках подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года завершится в Ставропольском крае до 1 декабря. Об этом ТАСС сообщил глава краевого министерства спорта Роман Марков.

Площадки строятся в местах размещения команд - участниц турнира в таких городах как Кисловодск, Лермонтов, Ессентуки, Железноводск, и поселке Капельница.

"Строительство тренировочных полей идет по графику, - отметил Марков. - Представители оргкомитета "Россия-2018" дали хорошую оценку состоянию тренировочных площадок. Что касается выбора каждой определенной площадки командами - участницами чемпионата, то окончательный результат будет известен только к 1 февраля".

По его словам, также до 1 декабря завершатся работы по строительству футбольного поля с искусственным покрытием в Кисловодске. Объект возводится в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

"Искусственное покрытие с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля детско-юношеской спортивной школы по футболу Кисловодска закуплено за счет средств федерального и краевого бюджета, - отметил Марков. - За счет средств городского бюджета ведутся работы по подготовке основания и укладке искусственного покрытия. Все работы планируется завершить до 1 декабря".
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