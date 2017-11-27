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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
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На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде включили отопление
В здание калининградского стадиона ЧМ-2018 началась подача тепла, сообщили в пресс-службе генерального проектировщика и застройщика стадиона ФГУП "Спорт-Ин".
"Стадион Калининград" к зиме готов. Включен подогрев футбольного поля, а установленные на нем лампы дополнительного освещения компенсируют газону недостаток естественной инсоляции. Заканчивается монтаж каркаса для медиаэкрана на фасаде, установлен информационный экран в северной части стадиона, полным ходом ведутся работы по благоустройству территории", - сообщили в пресс-службе.
welcome2018.com
"Стадион Калининград" к зиме готов. Включен подогрев футбольного поля, а установленные на нем лампы дополнительного освещения компенсируют газону недостаток естественной инсоляции. Заканчивается монтаж каркаса для медиаэкрана на фасаде, установлен информационный экран в северной части стадиона, полным ходом ведутся работы по благоустройству территории", - сообщили в пресс-службе.
welcome2018.com
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