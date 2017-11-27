На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде включили отопление

В здание калининградского стадиона ЧМ-2018 началась подача тепла, сообщили в пресс-службе генерального проектировщика и застройщика стадиона ФГУП "Спорт-Ин"."Стадион Калининград" к зиме готов. Включен подогрев футбольного поля, а установленные на нем лампы дополнительного освещения компенсируют газону недостаток естественной инсоляции. Заканчивается монтаж каркаса для медиаэкрана на фасаде, установлен информационный экран в северной части стадиона, полным ходом ведутся работы по благоустройству территории", - сообщили в пресс-службе.