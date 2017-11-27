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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Губернатор Санкт-Петербурга посетит церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в Москве
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко примет участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится в Москве 1 декабря, сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.
Ранее СМИ сообщили, что Полтавченко не намерен участвовать в церемонии из-за того, что будет в отпуске.
"Губернатор Петербурга примет участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2018, как и планировал это до ухода в отпуск. Мероприятие стоит в плане, отпуск у губернатора продлится до 29 ноября", - цитирует Кибитова ТАСС.
Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится в пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце.
Ранее СМИ сообщили, что Полтавченко не намерен участвовать в церемонии из-за того, что будет в отпуске.
"Губернатор Петербурга примет участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2018, как и планировал это до ухода в отпуск. Мероприятие стоит в плане, отпуск у губернатора продлится до 29 ноября", - цитирует Кибитова ТАСС.
Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится в пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце.
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