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Губернатор Санкт-Петербурга посетит церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в Москве

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко примет участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится в Москве 1 декабря, сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

Ранее СМИ сообщили, что Полтавченко не намерен участвовать в церемонии из-за того, что будет в отпуске.

"Губернатор Петербурга примет участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2018, как и планировал это до ухода в отпуск. Мероприятие стоит в плане, отпуск у губернатора продлится до 29 ноября", - цитирует Кибитова ТАСС.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится в пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце.
Сегодня, 20:14
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