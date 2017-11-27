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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Около 220 тысяч человек увидели кубок мира во время первого этапа тура трофея
Мероприятия первого этапа тура кубка мира посетили около 220 тысяч болельщиков, сообщает ФИФА.
Тур стартовал 9 сентября в Москве, первый этап завершился 26 ноября в Сочи. Трофей побывал в 16 городах России, пройдя через шесть часовых поясов и преодолев более 16 тысяч км. В каждом городе кубок чемпионата мира встречали послы турнира, знаменитости и футбольные болельщики, которые смогли посмотреть на трофей вблизи. В мероприятиях первого тура приняли участие Дмитрий Булыкин, Елена Исинбаева, Наталья Ищенко, Евгений Ловчев, Виктория Лопырева, Сергей Метревели, Анастасия Мыскина, Алексей Немов и Сергей Семак.
Кубок мира также привезли в несколько спортивных школ, детских домов, школ для детей-инвалидов, университетов, на матчи юношеских турниров.
Тур стартовал 9 сентября в Москве, первый этап завершился 26 ноября в Сочи. Трофей побывал в 16 городах России, пройдя через шесть часовых поясов и преодолев более 16 тысяч км. В каждом городе кубок чемпионата мира встречали послы турнира, знаменитости и футбольные болельщики, которые смогли посмотреть на трофей вблизи. В мероприятиях первого тура приняли участие Дмитрий Булыкин, Елена Исинбаева, Наталья Ищенко, Евгений Ловчев, Виктория Лопырева, Сергей Метревели, Анастасия Мыскина, Алексей Немов и Сергей Семак.
Кубок мира также привезли в несколько спортивных школ, детских домов, школ для детей-инвалидов, университетов, на матчи юношеских турниров.
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