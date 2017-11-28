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Власти Екатеринбурга направят 280 млн рублей на технику для уборки улиц к ЧМ-2018

Власти Екатеринбурга направят 280 млн рублей на приобретение дополнительных 66 единиц спецтехники для уборки улиц города в преддверии матчей ЧМ-2018, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Для семи дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) будет приобретено 66 единиц техники. На эти цели область выделяет 280 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По словам замглавы администрации Железнодорожного района по вопросам благоустройства Василия Лушенкова, в частности, техника будет работать рядом с международным аэропортом Кольцово, железнодорожным вокзалом Екатеринбурга, Центральным стадионом, центральным парком культуры и отдыха имени Маяковского и на других объектах туристического маршрута города.
Сегодня, 07:14
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