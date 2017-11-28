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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Владимир Путин подписал закон о неприменении касс при продаже билетов на ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право не применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при продаже билетов на чемпионат мира 2018 года и продлевающий до 1 июля 2019 года право не применять ККТ отдельным видам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщает ТАСС.
В соответствии с этим законом, право не применять ККТ предлагается предоставить дочерним организациям Международной федерации футбола (ФИФА), поставщикам товаров, работ и услуг ФИФА при реализации входных билетов или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Не применять ККТ они смогут при условии выдачи ими входных билетов на матчи или выдачи документов, дающих право на получение входных билетов, соответствующих формам, утвержденным правительством РФ, до 31 июля 2018 года.
В соответствии с законодательством, организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, вправе не применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности в установленном законом порядке.
Поправки предусматривают для отдельных налогоплательщиков, применяющих единый налог на вмененный доход (ЕНВД), и для налогоплательщиков, использующих патентную систему налогообложения, возможность не применять ККТ до 1 июля 2019 года по определенным видам предпринимательской деятельности. Также устанавливается требование о регистрации ККТ в течение 30 календарных дней с даты заключения ИП трудового договора с работником.
До 1 июля 2019 года продлевается срок, в течение которого организации и ИП, выполняющие работы по оказанию услуг населению, вправе не применять ККТ (ранее этот срок устанавливался 1 июля 2018 года). Продление этого срока не коснется оказывающих услуги общественного питания организаций и ИП, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры. Кроме того, продлевается до 1 июля 2019 года срок, в течение которого не имеющие наемных работников ИП, торгующие с использованием торговых автоматов, вправе не применять ККТ.
В соответствии с этим законом, право не применять ККТ предлагается предоставить дочерним организациям Международной федерации футбола (ФИФА), поставщикам товаров, работ и услуг ФИФА при реализации входных билетов или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Не применять ККТ они смогут при условии выдачи ими входных билетов на матчи или выдачи документов, дающих право на получение входных билетов, соответствующих формам, утвержденным правительством РФ, до 31 июля 2018 года.
В соответствии с законодательством, организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, вправе не применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности в установленном законом порядке.
Поправки предусматривают для отдельных налогоплательщиков, применяющих единый налог на вмененный доход (ЕНВД), и для налогоплательщиков, использующих патентную систему налогообложения, возможность не применять ККТ до 1 июля 2019 года по определенным видам предпринимательской деятельности. Также устанавливается требование о регистрации ККТ в течение 30 календарных дней с даты заключения ИП трудового договора с работником.
До 1 июля 2019 года продлевается срок, в течение которого организации и ИП, выполняющие работы по оказанию услуг населению, вправе не применять ККТ (ранее этот срок устанавливался 1 июля 2018 года). Продление этого срока не коснется оказывающих услуги общественного питания организаций и ИП, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры. Кроме того, продлевается до 1 июля 2019 года срок, в течение которого не имеющие наемных работников ИП, торгующие с использованием торговых автоматов, вправе не применять ККТ.
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