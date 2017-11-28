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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: допинг в футболе? Это тренд обвинять только Россию
Заявления об участии футболистов сборной России в якобы допинговой программе – это глупости и попытки дискредитировать, заявил вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко.
"Это тренд обвинять только Россию. Что касается футбола, мы ничего не боимся, это глупости и надуманные обвинения, попытка дискредитировать. Если мы так на допинге играем, то что будет без него? В 2014 году все футболисты сдавали пробы после каждого матча. Если наказывать спортсмена, то доказательства должны быть стопроцентными", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Это тренд обвинять только Россию. Что касается футбола, мы ничего не боимся, это глупости и надуманные обвинения, попытка дискредитировать. Если мы так на допинге играем, то что будет без него? В 2014 году все футболисты сдавали пробы после каждого матча. Если наказывать спортсмена, то доказательства должны быть стопроцентными", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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