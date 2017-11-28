Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: допинг в футболе? Это тренд обвинять только Россию

Заявления об участии футболистов сборной России в якобы допинговой программе – это глупости и попытки дискредитировать, заявил вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко.

"Это тренд обвинять только Россию. Что касается футбола, мы ничего не боимся, это глупости и надуманные обвинения, попытка дискредитировать. Если мы так на допинге играем, то что будет без него? В 2014 году все футболисты сдавали пробы после каждого матча. Если наказывать спортсмена, то доказательства должны быть стопроцентными", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Сегодня, 17:12
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: aulex Milano (Сегодня, 17:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Интер»
надо саму мутку на допинг проверить) слишком странно болтает. фром майн хеарт, так сказать. а потом гнать из футбола поганой метлой лодочника-моториста

а ведь он зам второго лилипута


--------------------
Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
№1 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В 2014 году все футболисты сдавали пробы после каждого матча. Если наказывать спортсмена, то доказательства должны быть стопроцентными", - цитирует Мутко "Р-Спорт".

Вроде бы он так же про спортсменов шарманку заводил, когда начались обвинения по Сочи.
И в итоге во что это вылилось...Защищать спортсменов он конечно же не будет
Регистрация: 10.09.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.