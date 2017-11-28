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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Акинфеев: нам всем далеко до великого Яшина
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, ставший первым обладателем календаря ЧМ-2018, поделился эмоциями. Центральной фигурой плаката стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.
"Надеюсь, он будет только у меня. Больше никому не дадите. Нам всем далеко до этого великого человека. Валентина Тимофеевна знает, как я отношусь к Яшину", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".
"Надеюсь, он будет только у меня. Больше никому не дадите. Нам всем далеко до этого великого человека. Валентина Тимофеевна знает, как я отношусь к Яшину", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".
??Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 28, 2017
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??Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин ??? pic.twitter.com/LzCrSJIfiA
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