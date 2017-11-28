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Игорь Акинфеев: нам всем далеко до великого Яшина

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, ставший первым обладателем календаря ЧМ-2018, поделился эмоциями. Центральной фигурой плаката стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

"Надеюсь, он будет только у меня. Больше никому не дадите. Нам всем далеко до этого великого человека. Валентина Тимофеевна знает, как я отношусь к Яшину", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".

Теги: Акинфеев Яшин
Сегодня, 17:35
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№1 Написал: AVG Россия (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Яшин был ЧЕЛОВЕКОМ в первую очередь.
Регистрация: 18.11.2016
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