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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На матчи чемпионата мира реализовано 742760 билетов
На матчи ЧМ-2018 продано 742 760 билетов, сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола.
Во вторник завершился первый этап продаж, который был разделен на два периода. Первый период длился с 14 сентября по 12 октября, билеты продавались путем случайной жеребьевки, 16-28 ноября продажа билетов осуществлялась в порядке очереди.
Второй этап продаж билетов стартует 5 декабря, на данном этапе снова будут доступны билеты четвертой ценовой категории.
"Мы очень довольны результатами первого этапа продаж, как и ожидалось, чемпионат мира 2018 года вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом. Следующая возможность забронировать места на этом уникальном событии появится у болельщиков через несколько дней после финальной жеребьевки, когда 5 декабря в 12:00 по московскому времени на сайте FIFA.com/bilet стартует второй этап продаж. Болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов на определенные матчи, в том числе четвертой категории, которые доступны только для резидентов России", - цитирует главу билетного департамента ФИФА Фалька Эллера ТАСС .
Во вторник завершился первый этап продаж, который был разделен на два периода. Первый период длился с 14 сентября по 12 октября, билеты продавались путем случайной жеребьевки, 16-28 ноября продажа билетов осуществлялась в порядке очереди.
Второй этап продаж билетов стартует 5 декабря, на данном этапе снова будут доступны билеты четвертой ценовой категории.
"Мы очень довольны результатами первого этапа продаж, как и ожидалось, чемпионат мира 2018 года вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом. Следующая возможность забронировать места на этом уникальном событии появится у болельщиков через несколько дней после финальной жеребьевки, когда 5 декабря в 12:00 по московскому времени на сайте FIFA.com/bilet стартует второй этап продаж. Болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов на определенные матчи, в том числе четвертой категории, которые доступны только для резидентов России", - цитирует главу билетного департамента ФИФА Фалька Эллера ТАСС .
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