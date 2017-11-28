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В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 высадят 8,1 миллионов цветов

В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 высадят 8,1 миллионов цветов, сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.

Сообщается, что уже закуплено дополнительно 5000 ящиков и вертикальных конструкций для цветочного оформления. Всего городские улицы украсят 20000 цветочных арок, каскадов, фигурных вазонов и т.д. Садовники благоустроили участки, прилегающие к спортивным объектам, которые будут задействованы в проведении международного соревнования. Проведен дренаж дорожек, у деревьев обрезали сухие ветки, привели в порядок газоны, высадили молодые саженцы.
Сегодня, 22:08
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:25) #
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Болеет за:
«Сибирь»
п и з д е ц бюджету города.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: zeracool москва (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На это из бюджета на попил выделят 8 млдр.рублей
Регистрация: 15.03.2009
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