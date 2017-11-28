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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 высадят 8,1 миллионов цветов
В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 высадят 8,1 миллионов цветов, сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.
Сообщается, что уже закуплено дополнительно 5000 ящиков и вертикальных конструкций для цветочного оформления. Всего городские улицы украсят 20000 цветочных арок, каскадов, фигурных вазонов и т.д. Садовники благоустроили участки, прилегающие к спортивным объектам, которые будут задействованы в проведении международного соревнования. Проведен дренаж дорожек, у деревьев обрезали сухие ветки, привели в порядок газоны, высадили молодые саженцы.
Сообщается, что уже закуплено дополнительно 5000 ящиков и вертикальных конструкций для цветочного оформления. Всего городские улицы украсят 20000 цветочных арок, каскадов, фигурных вазонов и т.д. Садовники благоустроили участки, прилегающие к спортивным объектам, которые будут задействованы в проведении международного соревнования. Проведен дренаж дорожек, у деревьев обрезали сухие ветки, привели в порядок газоны, высадили молодые саженцы.
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