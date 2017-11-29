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Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на открытой тренировке ответил на вопрос ребёнка, что он сделает, если сборная России выиграет чемпионат мира 2018 года.

Сначала один юный поклонник "горожан" спросил полузащитника Виктора Классона: что должно произойти, чтобы тот подстригся налысо, как Андреас Гранквист после выхода сборной Швеции в финальную стадию ЧМ. Хавбек ответил, что сделает это, если сборная Швеции выиграет главный футбольный турнир. Тогда второй ребёнок задал вопрос Смолову: что он сделает, если Россия возьмёт золото домашнего турнира.

"Тогда я подстригусь наголо, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с "Краснодаром", - цитирует Смолова "Матч ТВ".
Теги: Смолов Краснодар Сборная России
Сегодня, 03:44
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