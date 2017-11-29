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Санкт-Петербург представил в Европе турпродукты к ЧМ-2018

Жители Хельсинки проявили наибольший интерес к участникам европейского роуд-шоу Host city Saint-Petersburg, организованного в рамках подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года. Акция завершилась в понедельник, сообщили ТАСС в комитете по развитию туризма Петербурга.

"Столица Финляндия стала также рекордсменом по проявленному интересу и обращению к мобильному пункту: около 1500 человек за сутки подошли к путешественникам из Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Вторым по интересу горожан к роуд-шоу стал немецкий Гамбург. Там передвижной офис информационно-туристского офиса Санкт-Петербурга посетило около 500 человек.
Сегодня, 06:25
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