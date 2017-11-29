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В Росгвардии назвали охрану порядка на ЧМ-2018 одной из приоритетных задач

Руководство Росгвардии на итоговой коллегии определит приоритетные для ведомства задачи на 2018 год, одной из них уже сейчас можно назвать обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении ЧМ-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова.

"Определим задачи на 2018 год, приоритетными будут обеспечение охраны общественного порядка в период чемпионата мира, а также других крупных и важных для нашей страны общественно-политических и международных мероприятий", — сказал Меликов.
Сегодня, 06:46
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