Опрос:

Новости партнеров

Власти Москвы проводят профилактическую работу с болельщиками перед ЧМ-2018

Власти Москвы в преддверии чемпионата мира 2018 года проводят профилактическую работу с болельщиками различных футбольных команд, на встречах обсуждаются вопросы безопасности на предстоящих матчах турнира, как на стадионах, так и на улицах города. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

"В 2017 году в преддверии проведения матчей Кубка конфедераций с лидерами и активными представителями болельщиков футбольных команд "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо", "Торпедо" было проведено более 150 встреч, в ходе которых обсуждались в том числе вопросы безопасности предстоящих матчей и недопустимости совершения противоправных действий - не только на самих стадионах, но и на улицах Москвы. Аналогичная работа проводится и в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказал Черников, добавив, что данная работа ведется с болельщиками и в социальных сетях.

Он отметил, что в текущем году была организована профилактическая работа также и среди учащихся и студентов образовательных организаций города, причисляющих себя к футбольным болельщикам, а также в спортивных отделениях образовательных учреждений.

"Эта работа приносит свои плоды: по итогам проведения в Москве матчей Кубка конфедераций в июне-июле 2017 года не было зафиксировано ни одного правонарушения, связанного с межнациональными или религиозными конфликтами", - подчеркнул министр.

По информации министерства, в настоящий момент в список лиц, которым запрещено в соответствии с вынесенными судебными решениями посещение футбольных матчей, входят порядка 400 человек.

"Всего за девять месяцев 2017 года за нарушения общественного порядка на спортивных мероприятиях было задержано 1 049 человек, что составляет примерно одну треть от общего числа задержанных за этот период на территории Москвы за нарушения общественного порядка", - добавил Черников.
Сегодня, 01:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.