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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кабмин увеличил на 1,8 млрд руб финансирование объектов ЧМ-2018
Правительство РФ увеличило финансирование поставки, монтажа, демонтажа строений и сооружений к чемпионату мира 2018 года в регионах на 1,8 млрд рублей за счет перераспределения средств в бюджете-2017. Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения, средства перераспределены из подпрограммы "Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года в Российской Федерации".
В частности, увеличивается финансирование поставки, монтажа, демонтажа строений и сооружений к ЧМ-2018 для 10 регионов, кроме Татарстана и Краснодарского края: трансферт, предоставляемый этим двум регионам, остается на уровне 626 млн рублей каждому. Республика Мордовия, Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область и Свердловская область в рамках программы получат по 374,25 млн рублей. Санкт-Петербургу будет предоставлено 1,049 млрд рублей.
В частности, увеличивается финансирование поставки, монтажа, демонтажа строений и сооружений к ЧМ-2018 для 10 регионов, кроме Татарстана и Краснодарского края: трансферт, предоставляемый этим двум регионам, остается на уровне 626 млн рублей каждому. Республика Мордовия, Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область и Свердловская область в рамках программы получат по 374,25 млн рублей. Санкт-Петербургу будет предоставлено 1,049 млрд рублей.
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