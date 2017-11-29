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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Гидов Казани обучат пяти иностранным языкам к ЧМ-2018
Языковые курсы по английскому, китайскому, арабскому, немецкому, и испанскому организуют для гидов-экскурсоводов Казани к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщил ТАСС председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
"У нас идет программа обучения еще дополнительно на пяти иностранных языках гидов-экскурсоводов - это китайский, арабский, немецкий, английский и испанский. Это пять языков, на которых говорит большинство населения планеты, соответственно, мы на них экскурсоводов специально сами готовим к чемпионату", - пояснил Иванов.
По его словам, базовая экскурсионная программа будет на русском, английском и татарском языках.
"Но если мы увидим, что какие-то специфические команды к нам попадут, будем смотреть, попробуем подготовить гидов и на их национальном языке", - добавил он.
"У нас идет программа обучения еще дополнительно на пяти иностранных языках гидов-экскурсоводов - это китайский, арабский, немецкий, английский и испанский. Это пять языков, на которых говорит большинство населения планеты, соответственно, мы на них экскурсоводов специально сами готовим к чемпионату", - пояснил Иванов.
По его словам, базовая экскурсионная программа будет на русском, английском и татарском языках.
"Но если мы увидим, что какие-то специфические команды к нам попадут, будем смотреть, попробуем подготовить гидов и на их национальном языке", - добавил он.
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