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Владимир Путин: с удовольствием поеду с болельщиками в поезде во время ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием поедет на поезде для болельщиков чемпионата мира 2018 года из Москвы в Санкт-Петербург.

Сегодня в ходе посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" один из сотрудников рассказал Путину, что РЖД планирует пустить дополнительные поезда для перевозки болельщиков во время чемпионата мира—2018, и задал президенту вопрос, готов ли он поехать с ними на поезде.

"Поеду, проедусь с удовольствием. Надо посмотреть, когда, где, конкретно с кем матч, но с вами поеду с удовольствием", - приводит слова Путина "Пятый канал".
Теги: Путин
Сегодня, 17:14
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№4 Написал: 665sosedzverya санкт-петербург (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Он поедет с удовольствием,а болельщики?
Регистрация: 24.03.2016
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Мясной
с болельщиками из ФСО в одинаковых спортивных костюмах от адидас joy рисовальщик

И у всех одинаковое выражение лиц


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: spartak313313 Балаково (Сегодня, 17:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
С удовольствием наблюдал матч Спартак - синит позавчера
Регистрация: 25.11.2017
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 17:18) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
с болельщиками из ФСО в одинаковых спортивных костюмах от адидас joy рисовальщик это мистер Путин
Регистрация: 28.11.2017
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