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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Владимир Путин: с удовольствием поеду с болельщиками в поезде во время ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием поедет на поезде для болельщиков чемпионата мира 2018 года из Москвы в Санкт-Петербург.
Сегодня в ходе посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" один из сотрудников рассказал Путину, что РЖД планирует пустить дополнительные поезда для перевозки болельщиков во время чемпионата мира—2018, и задал президенту вопрос, готов ли он поехать с ними на поезде.
"Поеду, проедусь с удовольствием. Надо посмотреть, когда, где, конкретно с кем матч, но с вами поеду с удовольствием", - приводит слова Путина "Пятый канал".
Сегодня в ходе посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" один из сотрудников рассказал Путину, что РЖД планирует пустить дополнительные поезда для перевозки болельщиков во время чемпионата мира—2018, и задал президенту вопрос, готов ли он поехать с ними на поезде.
"Поеду, проедусь с удовольствием. Надо посмотреть, когда, где, конкретно с кем матч, но с вами поеду с удовольствием", - приводит слова Путина "Пятый канал".
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