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Кержаков и Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в России

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков и экс-футболист сборной Франции Марсель Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в России.

Фестиваль болельщиков ФИФА станет неотъемлемой частью чемпионата мира в России, а его площадки – местами для встреч российских любителей футбола с болельщиками из других стран.

Теги: Кержаков
Сегодня, 17:22
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