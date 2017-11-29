Кержаков и Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в России

Александр Кержаков?? и Марсель Десайи?? - Послы Фестиваля болельщиков FIFA в России??? pic.twitter.com/s1B27s9RSd — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 29, 2017

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков и экс-футболист сборной Франции Марсель Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в России.Фестиваль болельщиков ФИФА станет неотъемлемой частью чемпионата мира в России, а его площадки – местами для встреч российских любителей футбола с болельщиками из других стран.