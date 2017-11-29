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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Кержаков и Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в России
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков и экс-футболист сборной Франции Марсель Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в России.
Фестиваль болельщиков ФИФА станет неотъемлемой частью чемпионата мира в России, а его площадки – местами для встреч российских любителей футбола с болельщиками из других стран.
Фестиваль болельщиков ФИФА станет неотъемлемой частью чемпионата мира в России, а его площадки – местами для встреч российских любителей футбола с болельщиками из других стран.
Александр Кержаков?? и Марсель Десайи?? - Послы Фестиваля болельщиков FIFA в России??? pic.twitter.com/s1B27s9RSd— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 29, 2017
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