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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Иван Ургант будет ведущим шоу жеребьёвки ЧМ-2018
Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант станет ведущим шоу финальной жеребьёвки ЧМ-2018. Она состоится 1 декабря в Государственном Кремлёвском дворце.
"Конечно, мы продолжаем начатую нами ещё на предварительной жеребьёвке тему мечты и в этой церемонии – мечты о полёте, мечты быть сильным и победить. Мечта ребёнка станет реальностью, когда он пройдёт путь от подростка до легенды мирового футбола. Так, в одном из эпизодов шоу он встретит великих футболистов прошлого: Льва Яшина, Пеле, Диего Марадону. Суперзвёзды футбола на сцене и в зрительном зале, а также звёзды эстрады, джаза и оперы во время шоу подтвердят наш слоган "Смотри, как сойдутся звёзды", — сказал режиссер шоу Феликс Михайлов.
Официальный сайт ФИФА
"Конечно, мы продолжаем начатую нами ещё на предварительной жеребьёвке тему мечты и в этой церемонии – мечты о полёте, мечты быть сильным и победить. Мечта ребёнка станет реальностью, когда он пройдёт путь от подростка до легенды мирового футбола. Так, в одном из эпизодов шоу он встретит великих футболистов прошлого: Льва Яшина, Пеле, Диего Марадону. Суперзвёзды футбола на сцене и в зрительном зале, а также звёзды эстрады, джаза и оперы во время шоу подтвердят наш слоган "Смотри, как сойдутся звёзды", — сказал режиссер шоу Феликс Михайлов.
Официальный сайт ФИФА
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