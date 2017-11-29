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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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19:25
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018
10:58
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018
Бывший капитан сборной Франции Марсель Десайи на Фестивале болельщиков чемпионата мира-2018 выразил радость в связи с приездом в Россию.
"Рад в очередной раз побывать в России. Здорово, что помимо самого футбола организаторы не забывают о развлекательной части. Это важно для семей. Это должен быть праздник для всех!
Поколение французов, победившее в 98-м, часто называют лучшим в истории страны, но если убрать из той команды Зидана, то нынешняя сборная, возможно, даже сильнее. У этой команды большой потенциал. Нужна удача. Желаю Дидье Дешаму, чтобы она ему сопутствовала. Опыт у команды уже есть – на чемпионате Европы она прошла далеко.
Моя родная Гана не попала в финальную часть. Это моя душевная рана. Но другие африканские сборные способны удивить. И Нигерия, обладающая сильным составом, и арабские страны – Тунис, Египет. Возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала", - цитирует Десайи "Спорт-Экспресс".
"Рад в очередной раз побывать в России. Здорово, что помимо самого футбола организаторы не забывают о развлекательной части. Это важно для семей. Это должен быть праздник для всех!
Поколение французов, победившее в 98-м, часто называют лучшим в истории страны, но если убрать из той команды Зидана, то нынешняя сборная, возможно, даже сильнее. У этой команды большой потенциал. Нужна удача. Желаю Дидье Дешаму, чтобы она ему сопутствовала. Опыт у команды уже есть – на чемпионате Европы она прошла далеко.
Моя родная Гана не попала в финальную часть. Это моя душевная рана. Но другие африканские сборные способны удивить. И Нигерия, обладающая сильным составом, и арабские страны – Тунис, Египет. Возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала", - цитирует Десайи "Спорт-Экспресс".
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