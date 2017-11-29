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Александр Кержаков: сборная России выйдет из группы на чемпионате мира-2018

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков отметил, что домашние стены должны помочь российской команде успешно выступить на чемпионате мира-2018.

"Я уверен, что ожидания наших болельщиков направлены на то, чтобы помочь нашей сборной добиться успеха. Уверен, того "чуть-чуть", которого не хватило нам на Кубке конфедераций, на этот раз хватит. Выйдем из группы! А дальше как пойдет.

Не люблю давать прогнозы. Чемпионат мира – турнир из тех, в котором домашние стены помогают. Кубок конфедераций это показал. Надежда на успех есть. Если болельщики и команда будут единым целым, это должно помочь", - цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кержаков
Сегодня, 19:37
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4
(0)
№4 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
того "чуть-чуть", которого не хватило нам на Кубке конфедераций



Там не "чуть-чуть" не хватило, наша команда на КК вообще была полный ноль!!!
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
а ведь предсказатель из него как из бомжатни уважаемый клуб...жаль,что ляпнул.ведь могли и выйти из группы...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 19:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ALLEXSCV
Он что там курит? Еще состав группы не известен.

ему без разницы где по воробьям палить
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: ALLEXSCV (Сегодня, 19:42) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Он что там курит? Еще состав группы не известен.
Регистрация: 25.11.2017
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