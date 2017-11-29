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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кержаков: сборная России выйдет из группы на чемпионате мира-2018
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков отметил, что домашние стены должны помочь российской команде успешно выступить на чемпионате мира-2018.
"Я уверен, что ожидания наших болельщиков направлены на то, чтобы помочь нашей сборной добиться успеха. Уверен, того "чуть-чуть", которого не хватило нам на Кубке конфедераций, на этот раз хватит. Выйдем из группы! А дальше как пойдет.
Не люблю давать прогнозы. Чемпионат мира – турнир из тех, в котором домашние стены помогают. Кубок конфедераций это показал. Надежда на успех есть. Если болельщики и команда будут единым целым, это должно помочь", - цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс".
"Я уверен, что ожидания наших болельщиков направлены на то, чтобы помочь нашей сборной добиться успеха. Уверен, того "чуть-чуть", которого не хватило нам на Кубке конфедераций, на этот раз хватит. Выйдем из группы! А дальше как пойдет.
Не люблю давать прогнозы. Чемпионат мира – турнир из тех, в котором домашние стены помогают. Кубок конфедераций это показал. Надежда на успех есть. Если болельщики и команда будут единым целым, это должно помочь", - цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс".
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