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Жители Москвы на фасаде "Манежа" увидят световое шоу в честь ЧМ-2018

Специалисты начали оформлять объекты в Москве к финальной жеребьевке чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

Кроме художественных композиций, посвященных мероприятию, горожане также увидят тематические видеопроекции в формате 3D на фасаде выставочного зала "Манеж".

"В рамках тематического оформления на фасаде Центрального выставочного зала "Манеж" планируется трансляция видеопроекции в формате 3D-мэппинга. Световое изобразительное шоу, посвященное чемпионату мира по футболу, москвичи смогут увидеть уже 30 ноября", - отметили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Там напомнили, что уже смонтирована композиция, символизирующая 11 городов - организаторов ЧМ-2018.
Сегодня, 20:06
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