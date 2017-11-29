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В Иране просят ведущую жеребьевки ЧМ-2018 быть не слишком сексуальной

Иранские футбольные болельщики выступили с просьбой к телеведущей Марии Командной не одеваться слишком сексуально для жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года, сообщает Bild.

Согласно закону страны, иранский государственный канал IRIB, который будет показывать жеребьевку, должен будет прекратить трансляцию, если в эфире появится недостаточно одетая женщина. В связи с этим, многие поклонники футбола из Ирана обратились к Командной с просьбой ответственно подойти к выбору наряда.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:12
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(2)
№16 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 21:22) #
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online

а я хочу чтоб она в одних стрингах была, что ж теперь


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№15 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: magger
с них и бородатого Урганта хватит


А если к нему ещё добавить Кончиту Вурст...
Иранских ханжей постигнет кончита...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№14 Написал: magger СССР (Сегодня, 21:12) #
  • +1
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online

с них и бородатого Урганта хватит


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008
№13 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Во время жеребьёвки зрительный зал тоже показывают, и не раз....
Так что - ВСЕХ КАСАЕТСЯ! smile


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№12 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 21:10) #
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Хей хей покажи фанатам сиськи ... Хей Хей....
Регистрация: 21.01.2016
№11 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сидите дома, ёпта. )
Регистрация: 8.08.2016
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Эээ, в чужой монастырь...лесом, короче.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: ramil Россия (Сегодня, 20:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
пусть иранский телеканал фотошопит хиджаб в прямом эфире
Регистрация: 17.05.2016
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А потом будут требовать на трибунах хиджабы? Может проще им отказаться от ЧМ?
В Катаре пусть играют в 2022.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 20:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть вообще не транслируют. Нам то какое дело до их законов???У нас не предусмотрено, чтобы женщина ходила в парандже. Мы же не лезим в их законы, не просим, чтобы их женщины в купальниках бегали! Будет в Иране когда-нибудь ЧМ, так пусть там и "банкуют" как хотят. А тут, не ....й лезть со своими порядками в нашу страну!!!
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 20:42) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ну как не откликнутся на призыв к морали и нравственности, да ещё и от любимого геополитического союзника? Завернуть ведущую с ног до головы в чёрное одеяло немедленно! А ещё лучше - сразу в матрац. И противогаз на голову. И пояс шахида.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:38) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
у себя дома будут права качать


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:32) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
В чём проблема для их телевидения оставить только звук и картинку получившихся групп и расписание.
Регистрация: 17.09.2017
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:30) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Какого они со своим уставом в наш монастырь прутся? rage
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:26) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
пошли нах со своими законами
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 20:20) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
В хиджаб её-пусть только глаза торчат и гетры,по самые бакенбарды!
Регистрация: 14.02.2007
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