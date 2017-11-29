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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Иране просят ведущую жеребьевки ЧМ-2018 быть не слишком сексуальной
Иранские футбольные болельщики выступили с просьбой к телеведущей Марии Командной не одеваться слишком сексуально для жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года, сообщает Bild.
Согласно закону страны, иранский государственный канал IRIB, который будет показывать жеребьевку, должен будет прекратить трансляцию, если в эфире появится недостаточно одетая женщина. В связи с этим, многие поклонники футбола из Ирана обратились к Командной с просьбой ответственно подойти к выбору наряда.
"Газета.ру"
Согласно закону страны, иранский государственный канал IRIB, который будет показывать жеребьевку, должен будет прекратить трансляцию, если в эфире появится недостаточно одетая женщина. В связи с этим, многие поклонники футбола из Ирана обратились к Командной с просьбой ответственно подойти к выбору наряда.
"Газета.ру"
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