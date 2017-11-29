Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

РФС с декабря начнет обучать российских судей работе с системой видеоповторов

РФС объявил, что начнет процесс обучения арбитров и технического персонала применению системы видеопомощи арбитрам (VAR) с декабря 2017 года.

В среду состоялось заседание совместной рабочей группы РФС и Российской футбольной премьер-лиги, на котором обсуждался вопрос о перспективах использования системы VAR. Отмечается, что процесс обучения арбитров и технического персонала будет проходить в Москве и Краснодаре. В ближайшее время на рассмотрение общего собрания РФПЛ и бюро исполкома РФС будет вынесен детальный план по внедрению системы VAR на российских соревнованиях.
Сегодня, 20:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.