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Эмир Кустурица: ЧМ-2018 в России станет одним из самых ярких событий века

Сербский режиссер Эмир Кустурица считает, что ЧМ-2018 будет одним из самых ярких событий ХХI века.

"На мой взгляд, чемпионат мира 2018 года в России станет одним из самых ярких событий ХХI века. Это будет фантастический футбольный фестиваль, для которого сложно подобрать эпитеты и сравнения. Уверен, что Россия великолепно проведет данный турнир и все останутся довольны.

Для меня футбол - это гораздо больше чем увлечение, поэтому планирую посетить чемпионат мира и болеть за сборную Сербии, а также переживать за Россию. В пятницу пройдет жеребьевка, пока не знаю кого хочу в соперники сборной Сербии, пускай это будет интересная страна", - цитирует Кустурицу ТАСС.
Сегодня, 21:08
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