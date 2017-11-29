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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эмир Кустурица: ЧМ-2018 в России станет одним из самых ярких событий века
Сербский режиссер Эмир Кустурица считает, что ЧМ-2018 будет одним из самых ярких событий ХХI века.
"На мой взгляд, чемпионат мира 2018 года в России станет одним из самых ярких событий ХХI века. Это будет фантастический футбольный фестиваль, для которого сложно подобрать эпитеты и сравнения. Уверен, что Россия великолепно проведет данный турнир и все останутся довольны.
Для меня футбол - это гораздо больше чем увлечение, поэтому планирую посетить чемпионат мира и болеть за сборную Сербии, а также переживать за Россию. В пятницу пройдет жеребьевка, пока не знаю кого хочу в соперники сборной Сербии, пускай это будет интересная страна", - цитирует Кустурицу ТАСС.
"На мой взгляд, чемпионат мира 2018 года в России станет одним из самых ярких событий ХХI века. Это будет фантастический футбольный фестиваль, для которого сложно подобрать эпитеты и сравнения. Уверен, что Россия великолепно проведет данный турнир и все останутся довольны.
Для меня футбол - это гораздо больше чем увлечение, поэтому планирую посетить чемпионат мира и болеть за сборную Сербии, а также переживать за Россию. В пятницу пройдет жеребьевка, пока не знаю кого хочу в соперники сборной Сербии, пускай это будет интересная страна", - цитирует Кустурицу ТАСС.
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