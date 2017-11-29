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Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018

Пассажирские платформы модернизированы на железнодорожном вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Екатеринбург примет матчи группового этапа ЧМ-2018.

"РЖД реализуют комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и комфортного пребывания на железнодорожном вокзале болельщиков и гостей города во время проведения в Екатеринбурге матчей ЧМ-2018. Уже полностью модернизированы две пассажирские платформы, проведен ремонт фасадов и внутренних помещений. В западном крыле здания (вход в тоннель №1) обновлен зал пригородных касс", - отмечается в сообщении, которое приводит ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что для создания безбарьерной среды для маломобильных пассажиров заканчивается обустройство лифтовых подъемников, с помощью которых можно будет попасть из тоннеля на одну из шести пассажирских платформ и с уровня привокзальной площади на первую платформу. "В первую очередь нововведение оценят граждане с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пожилые люди, пассажиры с детскими колясками и тяжелым багажом. Все работы будут завершены весной следующего года", - утчонили в пресс-службе.

Кроме того, на площади перед железнодорожным вокзалом Екатеринбурга завершено возведение двух досмотровых павильонов и установлено сплошное периметровое ограждение. После окончания внутренней отделки в павильонах начнется монтаж досмотрового оборудования: интроскопов, многозонных металлодетекторов, датчиков радиационного контроля, современной системы видеонаблюдения.
Сегодня, 21:23
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