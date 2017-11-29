Лионель Месси: лично я собираюсь смотреть церемонию жеребьевки ЧМ-2018

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что собирается смотреть церемонию жеребьевки чемпионата мира."Лично я собираюсь смотреть церемонию жеребьевки, если она не наложится на матч или тренировку. Уже начинаю думать о возможных соперниках по группе", - цитирует Месси пресс-служба ФИФА.