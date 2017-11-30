Марсель Десайи: Кержаков в любую секунду мог изменить ход матча, а сегодня в сборной России нет такой сильной индивидуальности

Бывший капитан сборной Франции Марсель Десайи на Фестивале болельщиков чемпионата мира-2018 высказал мнение, что у тренера сборной России Станислава Черчесова достаточно мастерства, чтобы подбирать нужную тактику под каждого соперника.– Опять же, это другое поколение. Сегодня у вас нет такой сильного индивидуальности, какой был Александр Кержаков, который в любую секунду мог бы изменить ход матча, – то ли всерьез, то ли в шутку сказал Десайи. – Так что вам придется бороться коллективно. Ваш тренер должен подобрать нужную тактику под каждого соперника. Думаю, у него для этого достаточно мастерства. И, конечно, не помешает немного удачи. На жеребьевке в том числе. Первые матчи будут решающими. Франции в 98-м помогала поддержка болельщиков. Я помню, как нас вдохновили зрители с самого первого матча с ЮАР.