Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: сборная России - абсолютно непредсказуемая команда

Заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился ожиданиями от результатов предстоящей жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года.

"Сборная России - абсолютно непредсказуемая команда. Поэтому не хочется рассуждать, кого бы мы предпочли видеть в своей группе. На все пусть будет воля жребия. Для нас жеребьевка, как бы она ни сложилась, не может стать удачной или неудачной", - цитируют Мутко "Известия".
Теги: МуткО Мутко Сборная России
Сегодня, 03:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.