Visit Russia: английским болельщикам не рекомендуется пить больше пинты пива в дни матчей ЧМ-2018

Менеджер центра Visit Russia Игорь Карзов обратился к английским болельщикам с призывом воздержаться от злоупотребления алкоголем во время ЧМ-2018."Английские болельщики любят пить по многу, мы это знаем, и я не могу гарантировать безопасность, если они будут сильно пьяными и вести себя агрессивно. В таком случае мы не сможем гарантировать, что все будет в порядке.Я бы порекомендовал не пить много в России. Одна пинта (0,57 литра – прим.) [пива] до или после матча – это нормально.Во время турнира службы безопасности РФ будут обеспечивать высокий уровень контроля, поэтому они постараются сделать так, чтобы пьяных не было. Они будет следить и контролировать.Они будут ограничивать потребление алкоголя во избежание возможных конфликтов. Полиция позаботится, чтобы все было нормально", – сказал Карзов.