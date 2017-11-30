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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Visit Russia: английским болельщикам не рекомендуется пить больше пинты пива в дни матчей ЧМ-2018
Менеджер центра Visit Russia Игорь Карзов обратился к английским болельщикам с призывом воздержаться от злоупотребления алкоголем во время ЧМ-2018.
"Английские болельщики любят пить по многу, мы это знаем, и я не могу гарантировать безопасность, если они будут сильно пьяными и вести себя агрессивно. В таком случае мы не сможем гарантировать, что все будет в порядке.
Я бы порекомендовал не пить много в России. Одна пинта (0,57 литра – прим.) [пива] до или после матча – это нормально.
Во время турнира службы безопасности РФ будут обеспечивать высокий уровень контроля, поэтому они постараются сделать так, чтобы пьяных не было. Они будет следить и контролировать.
Они будут ограничивать потребление алкоголя во избежание возможных конфликтов. Полиция позаботится, чтобы все было нормально", – сказал Карзов.
Sports.ru
"Английские болельщики любят пить по многу, мы это знаем, и я не могу гарантировать безопасность, если они будут сильно пьяными и вести себя агрессивно. В таком случае мы не сможем гарантировать, что все будет в порядке.
Я бы порекомендовал не пить много в России. Одна пинта (0,57 литра – прим.) [пива] до или после матча – это нормально.
Во время турнира службы безопасности РФ будут обеспечивать высокий уровень контроля, поэтому они постараются сделать так, чтобы пьяных не было. Они будет следить и контролировать.
Они будут ограничивать потребление алкоголя во избежание возможных конфликтов. Полиция позаботится, чтобы все было нормально", – сказал Карзов.
Sports.ru
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