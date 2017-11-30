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Visit Russia: английским болельщикам не рекомендуется пить больше пинты пива в дни матчей ЧМ-2018

Менеджер центра Visit Russia Игорь Карзов обратился к английским болельщикам с призывом воздержаться от злоупотребления алкоголем во время ЧМ-2018.

"Английские болельщики любят пить по многу, мы это знаем, и я не могу гарантировать безопасность, если они будут сильно пьяными и вести себя агрессивно. В таком случае мы не сможем гарантировать, что все будет в порядке.

Я бы порекомендовал не пить много в России. Одна пинта (0,57 литра – прим.) [пива] до или после матча – это нормально.

Во время турнира службы безопасности РФ будут обеспечивать высокий уровень контроля, поэтому они постараются сделать так, чтобы пьяных не было. Они будет следить и контролировать.

Они будут ограничивать потребление алкоголя во избежание возможных конфликтов. Полиция позаботится, чтобы все было нормально", – сказал Карзов.

Sports.ru
Сегодня, 08:53
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Кубань»
Думаю, бутылкой пива никто ограничиваться на матчах ЧМ не будет. Причем это касается не только гостей турнира, но и хозяев.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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