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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Олег Кононенко: хотел бы увидеть Месси и Роналду в Самаре на ЧМ-2018
Герой России, космонавт и посол чемпионата мира 2018 года от Самары Олег Кононенко заявил, что в Самаре на чемпионате мира хотел бы увидеть нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда команды Аргентины Лионеля Месси.
"Думаю, что в ближайшее время Самара будет одной из самых притягательных точек и в спортивном, и в культурном плане. Не буду оригинален, и мне, конечно, в Самаре хочется увидеть Месси и Роналду. Чемпионат мира в Самаре - это шаг вперед для всех. Хочется, чтобы Самара использовала этот шанс, чтобы стать лучше и краше. Это будет локомотив того, чтобы Самара продвинулась в своем развитии. Послом быть сложно, но очень интересно. В силу своих должностных обязанностей я принимаю участие в очень интересных мероприятиях, пропагандирую и Самару, и спорт, и космонавтику, свою профессию", - цитирует Кононенко "Р-Спорт".
"Думаю, что в ближайшее время Самара будет одной из самых притягательных точек и в спортивном, и в культурном плане. Не буду оригинален, и мне, конечно, в Самаре хочется увидеть Месси и Роналду. Чемпионат мира в Самаре - это шаг вперед для всех. Хочется, чтобы Самара использовала этот шанс, чтобы стать лучше и краше. Это будет локомотив того, чтобы Самара продвинулась в своем развитии. Послом быть сложно, но очень интересно. В силу своих должностных обязанностей я принимаю участие в очень интересных мероприятиях, пропагандирую и Самару, и спорт, и космонавтику, свою профессию", - цитирует Кононенко "Р-Спорт".
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