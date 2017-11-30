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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Прядкин: суперчемпионат мира будет интереснее для болельщиков, чем Кубок конфедераций
Новый футбольный турнир, который получит название Суперчемпионат мира среди клубов, станет более интересным для всех болельщиков, чем Кубок конфедераций, который он заменит, заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"В Суперчемпионате мира будет задействовано больше команд, чем в Кубке конфедераций (24 против восьми - прим.). Наверное, с точки зрения интереса болельщиков это будет здорово, но я пока не знаю, потому что не изучал.
Мы с Александром Александровичем Алаевым (генеральный директор Российского футбольного союза) не так давно были на семинаре, где президент УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александер Чеферин выступил с инициативой создать вместо товарищеских игр мировой турнир. Я так понимаю, вчера была ответная реакция ФИФА, потому что между ними шли переговоры запустить такой совместный проект", - цитирует Прядкина ТАСС.
"В Суперчемпионате мира будет задействовано больше команд, чем в Кубке конфедераций (24 против восьми - прим.). Наверное, с точки зрения интереса болельщиков это будет здорово, но я пока не знаю, потому что не изучал.
Мы с Александром Александровичем Алаевым (генеральный директор Российского футбольного союза) не так давно были на семинаре, где президент УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александер Чеферин выступил с инициативой создать вместо товарищеских игр мировой турнир. Я так понимаю, вчера была ответная реакция ФИФА, потому что между ними шли переговоры запустить такой совместный проект", - цитирует Прядкина ТАСС.
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