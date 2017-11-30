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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Карякин: хочу увидеть сборную Аргентины в Екатеринбурге на ЧМ
Российский квадроциклист, чемпион ралли-марафона "Дакар"-2017 и посол чемпионата мира-2018 от Екатеринбурга Сергей Карякин заявил, что хотел бы увидеть в своем городе аргентинскую сборную.
"Конечно, болею за Россию, но было бы интересно увидеть сборную Аргентины, ведь Аргентина и "Дакар" очень близки друг к другу. Увидеть в деле их, как они играют. И сборную Испании. Посмотрим, как сложится все. Но мы, конечно, будем рады любой команде, ведь чемпионат мира – это априори крутое событие. Стадион отличный у нас, построен в срок и даже заранее, поэтому все без нервов. Таким стадионом можно гордиться. Постараюсь выбрать время, чтобы попасть на матчи. Надеюсь, что удастся достать билеты, послам не дают билеты, к сожалению (смеется)", - цитирует Карякина "Р-Спорт".
"Конечно, болею за Россию, но было бы интересно увидеть сборную Аргентины, ведь Аргентина и "Дакар" очень близки друг к другу. Увидеть в деле их, как они играют. И сборную Испании. Посмотрим, как сложится все. Но мы, конечно, будем рады любой команде, ведь чемпионат мира – это априори крутое событие. Стадион отличный у нас, построен в срок и даже заранее, поэтому все без нервов. Таким стадионом можно гордиться. Постараюсь выбрать время, чтобы попасть на матчи. Надеюсь, что удастся достать билеты, послам не дают билеты, к сожалению (смеется)", - цитирует Карякина "Р-Спорт".
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