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Сергей Карякин: хочу увидеть сборную Аргентины в Екатеринбурге на ЧМ

Российский квадроциклист, чемпион ралли-марафона "Дакар"-2017 и посол чемпионата мира-2018 от Екатеринбурга Сергей Карякин заявил, что хотел бы увидеть в своем городе аргентинскую сборную.

"Конечно, болею за Россию, но было бы интересно увидеть сборную Аргентины, ведь Аргентина и "Дакар" очень близки друг к другу. Увидеть в деле их, как они играют. И сборную Испании. Посмотрим, как сложится все. Но мы, конечно, будем рады любой команде, ведь чемпионат мира – это априори крутое событие. Стадион отличный у нас, построен в срок и даже заранее, поэтому все без нервов. Таким стадионом можно гордиться. Постараюсь выбрать время, чтобы попасть на матчи. Надеюсь, что удастся достать билеты, послам не дают билеты, к сожалению (смеется)", - цитирует Карякина "Р-Спорт".
Сегодня, 16:42
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
нормально так - и в шахматах, и в квадроциклах, и за футболом следит


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
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