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Ясность в переговорах РФПЛ и "Матч ТВ" по передаче прав наступит к концу января

Ясность в переговорах РФПЛ и телеканала "Матч ТВ" по передаче прав на показ матчей чемпионата страны наступит к концу января, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Идет рабочий вопрос, отрабатываются все нюансы контракта, есть предложение от "Матч ТВ", есть наши пожелания. Процесс в целом эффективный, очень позитивный, но есть пожелания клубов, лиги и канала, как обычно, в таких переговорах идет выстраивание отношений. Время поджимает, поэтому, думаю, где-то к концу января мы определимся. В принципе, по ряду позиций мы уже определились, думаю, "Матч ТВ" к нашим пожеланиям отнесется позитивно.

Мы очень хотим зарабатывать больше, чтобы клубы зарабатывали, чтобы не зависеть от бюджетных денег, региональных и крупных государственных компаний. Вообще трудно что-то предугадать, потому что знаем, что у ряда клубов есть крупные компании, мы видим, что в них происходит", - цитирует Прядкина ТАСС.
Сегодня, 17:06
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