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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ясность в переговорах РФПЛ и "Матч ТВ" по передаче прав наступит к концу января
Ясность в переговорах РФПЛ и телеканала "Матч ТВ" по передаче прав на показ матчей чемпионата страны наступит к концу января, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Идет рабочий вопрос, отрабатываются все нюансы контракта, есть предложение от "Матч ТВ", есть наши пожелания. Процесс в целом эффективный, очень позитивный, но есть пожелания клубов, лиги и канала, как обычно, в таких переговорах идет выстраивание отношений. Время поджимает, поэтому, думаю, где-то к концу января мы определимся. В принципе, по ряду позиций мы уже определились, думаю, "Матч ТВ" к нашим пожеланиям отнесется позитивно.
Мы очень хотим зарабатывать больше, чтобы клубы зарабатывали, чтобы не зависеть от бюджетных денег, региональных и крупных государственных компаний. Вообще трудно что-то предугадать, потому что знаем, что у ряда клубов есть крупные компании, мы видим, что в них происходит", - цитирует Прядкина ТАСС.
"Идет рабочий вопрос, отрабатываются все нюансы контракта, есть предложение от "Матч ТВ", есть наши пожелания. Процесс в целом эффективный, очень позитивный, но есть пожелания клубов, лиги и канала, как обычно, в таких переговорах идет выстраивание отношений. Время поджимает, поэтому, думаю, где-то к концу января мы определимся. В принципе, по ряду позиций мы уже определились, думаю, "Матч ТВ" к нашим пожеланиям отнесется позитивно.
Мы очень хотим зарабатывать больше, чтобы клубы зарабатывали, чтобы не зависеть от бюджетных денег, региональных и крупных государственных компаний. Вообще трудно что-то предугадать, потому что знаем, что у ряда клубов есть крупные компании, мы видим, что в них происходит", - цитирует Прядкина ТАСС.
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