Опрос:

Новости партнеров

Бесплатным транспортом на ЧМ-2018 готовы воспользоваться 99% болельщиков

Бесплатным транспортом между городами чемпионата мира 2018 года изъявили желание воспользоваться 99% болельщиков, сообщил директор департамента организации пассажирских перевозок АНО "Транспортная дирекция-2018" Павел Хильченко.

"Опыт проведения Кубка конфедераций показал большой интерес со стороны зрителей к бесплатному проезду, он оказался очень востребованным. Проведенный социологический опрос показал, что 99% среди зрителей изъявили желание воспользоваться бесплатным проездом на чемпионате мира. Это, безусловно, нас воодушевляет. Мы ведем подготовку, ожидаем информацию от наших партнеров и результатов финальной жеребьевки, чтобы определится с количеством поездов и составить детальное расписание на время турнира", - цитирует Хильченко "Р-Спорт"
Сегодня, 17:20
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Роман Шокотов (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (0)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 30.11.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.