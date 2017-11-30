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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Гамула: если хочешь выиграть чемпионат мира, то нужно обыгрывать всех
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула не ждет определенных соперников в группе сборной России на чемпионате мира-2018.
"Ничего не ожидаю. Считаю, что будет, то и будет. Если хочешь выиграть чемпионат, то нужно обыгрывать всех. Гадать не хочу. Верю ли информации, что Фёдор Смолов уедет в «Реал»? Чем быстрее наши хорошие футболисты уедут в Европу, и будут играть с более классными футболистами, тем лучше. И сборная станет сильнее, крепче, интереснее", - цитирует Гамулу "Матч ТВ".
"Ничего не ожидаю. Считаю, что будет, то и будет. Если хочешь выиграть чемпионат, то нужно обыгрывать всех. Гадать не хочу. Верю ли информации, что Фёдор Смолов уедет в «Реал»? Чем быстрее наши хорошие футболисты уедут в Европу, и будут играть с более классными футболистами, тем лучше. И сборная станет сильнее, крепче, интереснее", - цитирует Гамулу "Матч ТВ".
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