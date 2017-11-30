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Светлана Кузнецова: России в группе лучше обойтись без Аргентины и Германии

Теннисистка Светлана Кузнецова выразила надежду, что сборной России в группе чемпионата мира-2018 не попадутся серьезные соперники.

- В следующем году в России состоится чемпионат мира, 1 декабря пройдет жеребьевка. По вашему мнению, кого наша команда должна получить в соперники по группе, чтобы из нее выйти?

- Наверное, лучше обойтись без Аргентины. Без Германии. В общем, без сильных команд. Вообще, это был бы хороший результат. А то наших бедных футболистов постоянно клюют. Но они же не виноваты, что у них такие зарплаты. Виноваты те, кто такие зарплаты им дает. Мне кажется, ребята делают все, что могут, сложно требовать от них невозможного. Просто футбол – очень популярный вид спорта в нашей стране. Я понимаю эту критику. Мол, у вас такие зарплаты, а вы так играете. Но с другой стороны мне и ребят жалко.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:46
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
А они не все в первой корзине? blush
(БЕЗ АРГЕНТИНЫ И ГЕРМАНИИ)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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