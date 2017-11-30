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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гордон Бэнкс: не знаю ни одного игрока сборной России
Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Гордон Бэнкс высказал мнение о перспективах сборной России на домашнем чемпионата мира.
"Я не знаю ни одного игрока сборной России, но вы играете дома, так что шансы есть всегда. Я не первый раз в России, мне здесь нравится, а летом будет ещё лучше и теплее.
Хотел бы я, чтобы Россия играла с Англией? Да какая разница, все равны", — цитирует Бэнкса "Чемпионат.сом".
"Я не знаю ни одного игрока сборной России, но вы играете дома, так что шансы есть всегда. Я не первый раз в России, мне здесь нравится, а летом будет ещё лучше и теплее.
Хотел бы я, чтобы Россия играла с Англией? Да какая разница, все равны", — цитирует Бэнкса "Чемпионат.сом".
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