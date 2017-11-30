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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Диего Марадона не пришел на пресс-конференцию жеребьевки ЧМ-2018
Ассистенты жеребьевки чемпионата мира-2018 Кафу, Лоран Блан, Никита Симонян, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Диего Форлан и Карлес Пуйоль вышли на сцену Государственного Кремлевского дворца для участия в пресс-конференции, сообщает "Спорт-Экспресс".
Отсутствует только аргентинец Диего Марадона. По словам ведущего пресс-конференции, он устал после перелета и отдыхает в отеле.
Отсутствует только аргентинец Диего Марадона. По словам ведущего пресс-конференции, он устал после перелета и отдыхает в отеле.
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