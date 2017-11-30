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Диего Марадона не пришел на пресс-конференцию жеребьевки ЧМ-2018

Ассистенты жеребьевки чемпионата мира-2018 Кафу, Лоран Блан, Никита Симонян, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Диего Форлан и Карлес Пуйоль вышли на сцену Государственного Кремлевского дворца для участия в пресс-конференции, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отсутствует только аргентинец Диего Марадона. По словам ведущего пресс-конференции, он устал после перелета и отдыхает в отеле.
Теги: Марадона
Сегодня, 19:23
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№2 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 19:54) #
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Цитата: Сибирячок
Опять пыхал в номере...

От Аргентины лететь другой конец света, может устал, но это не отмаза для такого ответственного мероприятия, так что может и пыхает или просто цену набивает себе
Регистрация: 4.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Опять пыхал в номере...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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