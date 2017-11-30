Опрос:

Новости партнеров

Первые болельщики получили билеты на чемпионат мира 2018 года в России

Одиннадцать почетных болельщиков из городов, которые примут ЧМ-2018, первыми получили билеты на матчи, которые пройдут в их городах. Церемония вручения билетов прошла в четверг в Государственном Кремлевском дворце, где 1 декабря состоится жеребьевка группового этапа чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Билеты болельщикам вручили бывшие футболисты Никита Симонян, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, итальянец Фабио Каннаваро, уругваец Диего Форлан и испанец Карлес Пуйоль. Аргентинец Диего Марадона не смог прибыть на церемонию по причине болей в плече.

"Суперболельщики" были отобраны послами городов-организаторов, представителями футбольных клубов и федераций, объединениями болельщиков. Самому младшему из "суперболельщиков" шесть лет. Болельщик "Спартака" Миша Смолин из Москвы имеет врожденную особенность кисти левой руки, в связи с чем ему потребовался протез. Протез был сделан в красно-белых цветах и с эмблемой "Спартака". Отец Миши с 2005 года коллекционирует футбольные шарфы, в семейной коллекции уже насчитывается более 300 экземпляров.

Самым возрастным "суперболельщиком" является 75-летний Виктор Паутов из Саранска. Он в течение 20 лет поддерживает "Мордовию" игрой на тромбоне. Паутов стал своеобразным талисманом клуба. Как говорит сам тромбонист, он будет рад исполнить гимн любой страны, сборная которой будет играть в Саранске во время чемпионата мира.
Сегодня, 19:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.