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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Первые болельщики получили билеты на чемпионат мира 2018 года в России
Одиннадцать почетных болельщиков из городов, которые примут ЧМ-2018, первыми получили билеты на матчи, которые пройдут в их городах. Церемония вручения билетов прошла в четверг в Государственном Кремлевском дворце, где 1 декабря состоится жеребьевка группового этапа чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Билеты болельщикам вручили бывшие футболисты Никита Симонян, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, итальянец Фабио Каннаваро, уругваец Диего Форлан и испанец Карлес Пуйоль. Аргентинец Диего Марадона не смог прибыть на церемонию по причине болей в плече.
"Суперболельщики" были отобраны послами городов-организаторов, представителями футбольных клубов и федераций, объединениями болельщиков. Самому младшему из "суперболельщиков" шесть лет. Болельщик "Спартака" Миша Смолин из Москвы имеет врожденную особенность кисти левой руки, в связи с чем ему потребовался протез. Протез был сделан в красно-белых цветах и с эмблемой "Спартака". Отец Миши с 2005 года коллекционирует футбольные шарфы, в семейной коллекции уже насчитывается более 300 экземпляров.
Самым возрастным "суперболельщиком" является 75-летний Виктор Паутов из Саранска. Он в течение 20 лет поддерживает "Мордовию" игрой на тромбоне. Паутов стал своеобразным талисманом клуба. Как говорит сам тромбонист, он будет рад исполнить гимн любой страны, сборная которой будет играть в Саранске во время чемпионата мира.
Билеты болельщикам вручили бывшие футболисты Никита Симонян, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, итальянец Фабио Каннаваро, уругваец Диего Форлан и испанец Карлес Пуйоль. Аргентинец Диего Марадона не смог прибыть на церемонию по причине болей в плече.
"Суперболельщики" были отобраны послами городов-организаторов, представителями футбольных клубов и федераций, объединениями болельщиков. Самому младшему из "суперболельщиков" шесть лет. Болельщик "Спартака" Миша Смолин из Москвы имеет врожденную особенность кисти левой руки, в связи с чем ему потребовался протез. Протез был сделан в красно-белых цветах и с эмблемой "Спартака". Отец Миши с 2005 года коллекционирует футбольные шарфы, в семейной коллекции уже насчитывается более 300 экземпляров.
Самым возрастным "суперболельщиком" является 75-летний Виктор Паутов из Саранска. Он в течение 20 лет поддерживает "Мордовию" игрой на тромбоне. Паутов стал своеобразным талисманом клуба. Как говорит сам тромбонист, он будет рад исполнить гимн любой страны, сборная которой будет играть в Саранске во время чемпионата мира.
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