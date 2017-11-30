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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Михаил Грушевский: не хочу видеть Колумбию в нашей группе, нам наркотрафик ни к чему
Известный поклонник ЦСКА юморист Михаил Грушевский поделился ожиданиями от жеребьёвки финальной части чемпионата мира 2018 года для сборной России.
"Из второй корзины выберу Перу. Конечно, играть против Фарфана – не очень хорошо. Перу – команда, которая подходит нам по уровню. Например, та же Колумбия будет сильней по классу. Не хочу видеть Колумбию в нашей группе потому, что нам этот наркотрафик ни к чему.
В третьей корзине остановимся на Египте. Пусть наши болельщики увидят в египетских футболистах своих старых знакомых по поездкам в Шарм-эш-Шейх.
Из четвёртой корзины выбрал бы Марокко, но две африканские команды не могут быть в одной группе. Поэтому выберу Австралию. Нигерию не хочу видеть в нашей группе. Нашей сборной не надо играть против Ахмеда Мусы. Вычеркнем сразу Южную Корею. Мы уже были с ней в одной группе в 2014 году. Как-то не лучшие впечатления оставили о себе", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
"Из второй корзины выберу Перу. Конечно, играть против Фарфана – не очень хорошо. Перу – команда, которая подходит нам по уровню. Например, та же Колумбия будет сильней по классу. Не хочу видеть Колумбию в нашей группе потому, что нам этот наркотрафик ни к чему.
В третьей корзине остановимся на Египте. Пусть наши болельщики увидят в египетских футболистах своих старых знакомых по поездкам в Шарм-эш-Шейх.
Из четвёртой корзины выбрал бы Марокко, но две африканские команды не могут быть в одной группе. Поэтому выберу Австралию. Нигерию не хочу видеть в нашей группе. Нашей сборной не надо играть против Ахмеда Мусы. Вычеркнем сразу Южную Корею. Мы уже были с ней в одной группе в 2014 году. Как-то не лучшие впечатления оставили о себе", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
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