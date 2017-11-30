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Михаил Грушевский: не хочу видеть Колумбию в нашей группе, нам наркотрафик ни к чему

Известный поклонник ЦСКА юморист Михаил Грушевский поделился ожиданиями от жеребьёвки финальной части чемпионата мира 2018 года для сборной России.

"Из второй корзины выберу Перу. Конечно, играть против Фарфана – не очень хорошо. Перу – команда, которая подходит нам по уровню. Например, та же Колумбия будет сильней по классу. Не хочу видеть Колумбию в нашей группе потому, что нам этот наркотрафик ни к чему.

В третьей корзине остановимся на Египте. Пусть наши болельщики увидят в египетских футболистах своих старых знакомых по поездкам в Шарм-эш-Шейх.

Из четвёртой корзины выбрал бы Марокко, но две африканские команды не могут быть в одной группе. Поэтому выберу Австралию. Нигерию не хочу видеть в нашей группе. Нашей сборной не надо играть против Ахмеда Мусы. Вычеркнем сразу Южную Корею. Мы уже были с ней в одной группе в 2014 году. Как-то не лучшие впечатления оставили о себе", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
Теги: Грушевский
Сегодня, 19:41
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:06) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Убогий юмор


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Михаил Грушевский: не хочу видеть Колумбию в нашей группе, нам наркотрафик ни к чему
А ведь меру этому шутнику тоже надо знать, так можно подставить страну и т.д., а если они в суд подадут, то проблемы ...
Регистрация: 13.11.2009
№1 Написал: Quincy (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
. Вычеркнем сразу Южную Корею. Мы уже были с ней в одной группе в 2014 году.

какая разница, если все те же на манеже,Акинфеева продолжают упорно ставить,разницы большой нет с Египтом он облажается или с Марокко,за такое количество предоставленных шансов любой бы средний вратарь где то бы выстрелил,а тут никакого просвета,сплошные пляски на граблях
Регистрация: 2.09.2016
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