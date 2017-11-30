Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Никита Симонян вытащит шар со сборной России на жеребьевке ЧМ-2018

Шар со сборной России во время жеребьевки чемпионата мира 2018 года вытащит первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Шоу жеребьевки пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу и начнется в 18:00 мск.

"Соперников для сборной России буду вытаскивать не я. Я вытаскиваю первый шар со сборной России, а дальше уже мои друзья-коллеги.

Я никогда не строю программы, как это было в советские времена. Мое мнение - сначала нужно решить первую задачу и выйти из группы, а затем уже ставить следующие. Какая бы группа ни попала, нужно выходить в плей-офф, все-таки мы играем дома", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян
Сегодня, 20:22
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
на удачу
Россия
Перу
Коста-Рика
Саудовская Аравия

Эти не лягут
Надо
СевКорея
Венесуэлла
Монголия
Тогда третье место можно занять
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
на удачу
Россия
Перу
Коста-Рика
Саудовская Аравия
Регистрация: 2.08.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.