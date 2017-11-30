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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Никита Симонян вытащит шар со сборной России на жеребьевке ЧМ-2018
Шар со сборной России во время жеребьевки чемпионата мира 2018 года вытащит первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Шоу жеребьевки пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу и начнется в 18:00 мск.
"Соперников для сборной России буду вытаскивать не я. Я вытаскиваю первый шар со сборной России, а дальше уже мои друзья-коллеги.
Я никогда не строю программы, как это было в советские времена. Мое мнение - сначала нужно решить первую задачу и выйти из группы, а затем уже ставить следующие. Какая бы группа ни попала, нужно выходить в плей-офф, все-таки мы играем дома", - цитирует Симоняна ТАСС.
Шоу жеребьевки пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу и начнется в 18:00 мск.
"Соперников для сборной России буду вытаскивать не я. Я вытаскиваю первый шар со сборной России, а дальше уже мои друзья-коллеги.
Я никогда не строю программы, как это было в советские времена. Мое мнение - сначала нужно решить первую задачу и выйти из группы, а затем уже ставить следующие. Какая бы группа ни попала, нужно выходить в плей-офф, все-таки мы играем дома", - цитирует Симоняна ТАСС.
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