Карлес Пуйоль: только бы Испании не попалась Аргентина

Бывший капитан сборной Испании Карлес Пуйоль рассказал, как команда изменилась с тех пор, как он за нее выступал.- Сборную Испании можно назвать одним из фаворитов турнира. Это отличная команда, причем сейчас она в очень хорошей форме. Но важно, в каком состоянии она подойдет к турниру. Ведь не секрет, что игроки проводят очень много матчей за клубы, и это может сказаться.– Я тоже не хотел бы в нашу группу Аргентину (улыбается). Это очень и очень опасный соперник. Для меня Месси – лучший в мире. И очень приятно видеть, что он продолжает выступать все с тем же спортивным голодом. Более того он все еще прогрессирует.