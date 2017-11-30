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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Карлес Пуйоль: только бы Испании не попалась Аргентина
Бывший капитан сборной Испании Карлес Пуйоль рассказал, как команда изменилась с тех пор, как он за нее выступал.
- Сборную Испании можно назвать одним из фаворитов турнира. Это отличная команда, причем сейчас она в очень хорошей форме. Но важно, в каком состоянии она подойдет к турниру. Ведь не секрет, что игроки проводят очень много матчей за клубы, и это может сказаться.
– Месси сказал, что не хотел бы встретиться с Испанией.
– Я тоже не хотел бы в нашу группу Аргентину (улыбается). Это очень и очень опасный соперник. Для меня Месси – лучший в мире. И очень приятно видеть, что он продолжает выступать все с тем же спортивным голодом. Более того он все еще прогрессирует.
"Спорт-Экспресс"
- Сборную Испании можно назвать одним из фаворитов турнира. Это отличная команда, причем сейчас она в очень хорошей форме. Но важно, в каком состоянии она подойдет к турниру. Ведь не секрет, что игроки проводят очень много матчей за клубы, и это может сказаться.
– Месси сказал, что не хотел бы встретиться с Испанией.
– Я тоже не хотел бы в нашу группу Аргентину (улыбается). Это очень и очень опасный соперник. Для меня Месси – лучший в мире. И очень приятно видеть, что он продолжает выступать все с тем же спортивным голодом. Более того он все еще прогрессирует.
"Спорт-Экспресс"
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