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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лоран Блан: сборной России по силам выйти в полуфинал ЧМ-2018
Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лоран Блан считает, что сборной России по силам выйти в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.
Блан выиграл чемпионат мира в 1998 году, турнир проходил во Франции.
"Я знаю, как это бывает на домашнем чемпионате мира. Ты побеждаешь, потом ловишь кураж и на этом кураже идешь от матча к матчу. Так можно не только выйти из группы, но и дойти до полуфинала. России это по силам, почему бы и нет", - цитирует Блана ТАСС.
Блан выиграл чемпионат мира в 1998 году, турнир проходил во Франции.
"Я знаю, как это бывает на домашнем чемпионате мира. Ты побеждаешь, потом ловишь кураж и на этом кураже идешь от матча к матчу. Так можно не только выйти из группы, но и дойти до полуфинала. России это по силам, почему бы и нет", - цитирует Блана ТАСС.
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