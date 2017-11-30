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Лоран Блан: сборной России по силам выйти в полуфинал ЧМ-2018

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лоран Блан считает, что сборной России по силам выйти в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.

Блан выиграл чемпионат мира в 1998 году, турнир проходил во Франции.

"Я знаю, как это бывает на домашнем чемпионате мира. Ты побеждаешь, потом ловишь кураж и на этом кураже идешь от матча к матчу. Так можно не только выйти из группы, но и дойти до полуфинала. России это по силам, почему бы и нет", - цитирует Блана ТАСС.
Теги: Блан Сборная России
Сегодня, 21:20
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