Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Прядкин: IFAB одобрил проведение эксперимента с системой видеоповторов в РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил проведение эксперимента с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России.

3 декабря на матче "Краснодар" - "Ахмат" будет проведено тестирование оборудования системы видеопомощи арбитрам. Полное введение VAR в чемпионате России планируется с сезона-2018/19.

"Вы знаете, что "Краснодар" сам купил систему, устанавливает ее, но процесс сложный. Сейчас надо представить соответствующее заявление организации IFAB, которая должна разрешить проведение эксперимента. В переписке они одобрили это, все поддержали, но теперь нужно им и ФИФА (Международной федерации футбола) сообщить, с кем из провайдеров мы будем сотрудничать, чтобы не было каких-то конфликтов интересов.

Сейчас произойдет обмен документами с этими структурами, после чего начнется обучение персонала. Было принято решение, что ряд персонала будет обучаться у "Краснодара", а другие - в Москве на базе Российского футбольного союза", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 21:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.