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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Прядкин: IFAB одобрил проведение эксперимента с системой видеоповторов в РФПЛ
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил проведение эксперимента с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России.
3 декабря на матче "Краснодар" - "Ахмат" будет проведено тестирование оборудования системы видеопомощи арбитрам. Полное введение VAR в чемпионате России планируется с сезона-2018/19.
"Вы знаете, что "Краснодар" сам купил систему, устанавливает ее, но процесс сложный. Сейчас надо представить соответствующее заявление организации IFAB, которая должна разрешить проведение эксперимента. В переписке они одобрили это, все поддержали, но теперь нужно им и ФИФА (Международной федерации футбола) сообщить, с кем из провайдеров мы будем сотрудничать, чтобы не было каких-то конфликтов интересов.
Сейчас произойдет обмен документами с этими структурами, после чего начнется обучение персонала. Было принято решение, что ряд персонала будет обучаться у "Краснодара", а другие - в Москве на базе Российского футбольного союза", - цитирует Прядкина ТАСС.
3 декабря на матче "Краснодар" - "Ахмат" будет проведено тестирование оборудования системы видеопомощи арбитрам. Полное введение VAR в чемпионате России планируется с сезона-2018/19.
"Вы знаете, что "Краснодар" сам купил систему, устанавливает ее, но процесс сложный. Сейчас надо представить соответствующее заявление организации IFAB, которая должна разрешить проведение эксперимента. В переписке они одобрили это, все поддержали, но теперь нужно им и ФИФА (Международной федерации футбола) сообщить, с кем из провайдеров мы будем сотрудничать, чтобы не было каких-то конфликтов интересов.
Сейчас произойдет обмен документами с этими структурами, после чего начнется обучение персонала. Было принято решение, что ряд персонала будет обучаться у "Краснодара", а другие - в Москве на базе Российского футбольного союза", - цитирует Прядкина ТАСС.
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