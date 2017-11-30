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Кафу презентовал приз лучшему игроку матча на чемпионате мира в России

Бывший капитан сборной Бразилии Кафу презентовал в Москве приз, который будет вручаться лучшему игроку по итогам каждого матча на чемпионате мира в России, сообщает ТАСС.

Презентация прошла в московском Государственном Кремлевском дворце, где в пятницу состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира.
Сегодня, 21:30
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