Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Более 100 станций проката самокатов могут открыться в Москве к ЧМ-2018

Компания - резидент "Сколково", открывшая сеть автоматических станций проката самокатов в Москве и Хельсинки, планирует увеличить количество точек в столице России до ста к ЧМ-2018. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"На сегодняшний день у компании по семь станций в Москве и Хельсинки, но она планирует открыть в Москве больше ста станций к чемпионату мира по футболу", - сообщили в "Сколково".

В фонде отметили, что спрос на компактные средства передвижения в последнее время очень сильно вырос, поскольку во многих городах центр закрыт для проезда автомобилей, а велосипедистам там трудно передвигаться из-за большого скопления людей.
Сегодня, 21:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.