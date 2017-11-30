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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Более 100 станций проката самокатов могут открыться в Москве к ЧМ-2018
Компания - резидент "Сколково", открывшая сеть автоматических станций проката самокатов в Москве и Хельсинки, планирует увеличить количество точек в столице России до ста к ЧМ-2018. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
"На сегодняшний день у компании по семь станций в Москве и Хельсинки, но она планирует открыть в Москве больше ста станций к чемпионату мира по футболу", - сообщили в "Сколково".
В фонде отметили, что спрос на компактные средства передвижения в последнее время очень сильно вырос, поскольку во многих городах центр закрыт для проезда автомобилей, а велосипедистам там трудно передвигаться из-за большого скопления людей.
"На сегодняшний день у компании по семь станций в Москве и Хельсинки, но она планирует открыть в Москве больше ста станций к чемпионату мира по футболу", - сообщили в "Сколково".
В фонде отметили, что спрос на компактные средства передвижения в последнее время очень сильно вырос, поскольку во многих городах центр закрыт для проезда автомобилей, а велосипедистам там трудно передвигаться из-за большого скопления людей.
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